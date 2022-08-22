В Пермском крае 1 сентября не будут продавать алкоголь

. Фото: Василий Вахрин

1 сентября в День знаний на территории Перми и Пермского края не будут продавать алкогольные напитки. Об этом сообщает администрация Свердловского района Перми.

Запрет действует в связи с постановлением краевого Правительства. Его нарушение грозит административным штрафом для должностных лиц в размере от 20 до 40 тыс. руб. с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой. Для юридических лиц - от 100 до 300 тыс. руб.

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