Оператор Кунгурской ледяной пещеры оспорит крупный денежный штраф в суде

Фото: Архив "КП"

Оператор экскурсий в Кунгурскую пещеру «Сталагмит-Экскурс» оспаривает штраф суммой в 150 тыс. руб. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

По информации издания, штраф компании выписал Росприроднадзор за «нарушение условий, предусмотренных лицензией на пользование недрами». Предварительное судебное заседание планируется на 26 сентября.

По информации Природоохранной прокуратуры, ежегодно с 2020 года общее количество посетителей Кунгурской ледяной пещеры в новогодние праздники превышало максимально допустимое число для посещений в сутки. А там еще не проводились расчеты теплового баланса пещеры и не оценивалось влияние человеческого фактора на динамику изменения запасов снежно-ледяных отложений.

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