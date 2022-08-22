В центре Перми появилась необычная скульптура медвежонка

Фото: Центральный выставочный зал Перми

В Перми у входа в Центральный выставочный зал установили необычную скульптуру – маленького медвежонка. Об этом сообщается в соцсетях ЦВЗ.

Арт-объект ПМЖПермь - это мишка в исполнении известного Пермского скульптора Юрия Шикина. Проект предполагает размещение на улицах Перми нескольких мини-скульптур. Это могут быть как персонажи пермской мифологии, так и животные, символические образы и многое другое.

«Медведь – это символ Прикамья, который считается покровителем наших земель. Олицетворяя собой черты национального характера, этот таежный зверь издавна был маркером России», - говорят в ЦВЗ.

Новой скульптуре «косолапого» на удачу можно потереть носик.

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