. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Улететь из Перми в Краснодар и Ростов-на-Дону напрямую нельзя теперь до 29 августа. Росавиация в очередной раз продлила запрет на работу этих аэропортов. Он действует с 24 февраля 2022 года.

Для того, чтобы попасть в эти города, придется искать обходные пути. Например, воспользоваться железнодорожным или автотранспортом. А прилететь в Сочи или Волгоград. Также работают аэропорты республик и регионов Северного Кавказа.

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