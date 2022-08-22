. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В ГИС-центре ПГНИУ рассказали, что средняя температура воздуха в Пермском крае на неделе будет на 5-6 градусов выше нормы. Все из-за блокирующего антициклона. Его центр расположится над Поволжьем.

«Лишь в конце недели ожидается небольшое похолодание, которое будет более выраженным только на Северном Урале, а на юге края его вполне может и не быть вовсе», - предсказывают синоптики.

Напомним, неделя с 22 августа и вплоть до выходных будет теплой и солнечной. До четверга осадков не ожидается. В южной части края скорее всего их и вовсе не будет. А на севере и на востоке в пятницу при прохождении холодного фронта ожидаются грозы с усилением ветра.

Но вместе с солнечной и ясной погодой возрастает и пожароопасность.

«Крупные лесные пожары сейчас действуют в нескольких регионах Европейской России, из-за жаркой и сухой погоды их площади за неделю вероятно возрастут. Возможно распространение на Урал дымовых шлейфов от пожаров в Республике Коми», - предупредили в ГИС-центре.

КСТАТИ

Ровно год назад в крае и в соседних регионах Урала и ПФО наблюдалась экстремальная волна жары из-за тропического воздуха из Нижнего Поволжья и Западного Казахстана. Всему виной была сильнейшая засуха в этих районах.

4 дня среднесуточная температура воздуха превышала норму на 10-13 градусов. Не обошлось без температурных рекордов. Так, 21 августа 2021 года в Чайковском был установлен новый исторический рекорд температуры воздуха для Прикамья - +38,6 градуса.

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