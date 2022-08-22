Представители администрации президента посетили Пермский пороховой завод

Фото: ППЗ

Пермский пороховой завод посетили представители администрации президента России. Об этом сообщает газета предприятия «Кировец».

Встреча состоялась 16 августа. На ней гендир завода Сергей Ляшенко рассказал о специфике работы предприятия. Участники обсудили реализацию федеральной целевой программы, вопросы охраны периметра завода и взаимодействия с войсковой частью № 3426.

А после представители АП РФ поехали на охраняемый периметр, где ознакомились с производством комплекса инженернотехнических средств охраны.

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