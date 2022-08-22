. Фото: Василий Вахрин

За неделю с 15 по 21 августа в Пермском крае в ДТП погибло 3 человека. Еще 39 человек получили травмы. В их числе – 7 детей в возрасте до 16 лет. Данными поделились в краевой Госавтоинспекции.

Всего в регионе в этот период произошло 265 ДТП. Самыми распространенными происшествиями стали столкновение – 129 случаев. А еще наезды на стоящие транспортные средства и препятствия: 43 и 30 случаев соответственно. Зарегистрировано 14 съездов с дороги, 6 наездов на велосипедистов и 13 – на пешеходов.

Также инспекторы ДПС поймали 89 пьяных водителей и 178 человек, что управляли транспортным средством без водительских прав.

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