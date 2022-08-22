«Амкар» усилился игроком из клуба Премьер-лиги

Фото: ФК "Торпедо" (Москва)

ФК «Амкар-Пермь» усилился игроком московского «Торпедо» Тимуром Абдрашитовым. Об этом на пресс-конференции после матча «Амкар» - «Торпедо-Миасс» рассказал главный тренер «Амкара» Рустем Хузин.

Тимуру Абдрашитову – 20 лет. Он родился в Перми. Дебютировал в профессиональном футболе летом 2020 года за ФК «Звезда» в ПФЛ.

В сентябре 2021 года за 15 тыс. евро перешел в московское «Торпедо», которое в прошлом сезоне выступало еще в ФНЛ (Первая лига). С «автозаводцами» повысился до Премьер-лиги, где сейчас и играет московская команда. Выходил на поле в футболке «Торпедо» в пяти матчах. Еще летом 2021 года президент «Амкара» Валерий Чупраков заявлял о планах подписать контракт с этим молодым игроком.

Напомним, вчера «Амкар» одержал разгромную победу на домашней арене. Со счетом 4:0 пермяки одолели «Торпедо-Миасс».

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