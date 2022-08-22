Последняя неделя лета подарит нам настоящее тепло. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Последняя полноценная неделя календарного лета ожидается в Прикамье жаркой. Как сообщает научно-популярный проект «Метеоролог и я», дожди возможны только с четверга. В остальном нас ожидает сухая летняя погода.

22-24 августа по краю будет облачно и без осадков со средней температурой в +26…+31 градус днем и +10…+15 ночью.

А вот в четверг и в пятницу в некоторых районах можно будет увидеть локальные грозы и сильные порывы ветра – до 14 метров в секунду.

В выходные, по предварительному прогнозу, чуть похолодает – до +23…+28 градусов.

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