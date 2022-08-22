Загруженность дорог Перми и пробки. Фото: Павел Шатров

Сервис «Яндекс Пробки» средний уровень загруженности дорог в Перми утром в понедельник 22 августа оценивает в 1 балл. Большинство транспортных магистралей свободны для движения, пробок на дорогах нет.

Похоже, пермяки пока не торопятся на работу: понедельник – тяжелый.

Традиционно для утра в Перми плотное движение наблюдается на ул. Промышленной: «Яндекс Пробки» в Перми информирует о загруженности участка дороги ул. Леонова при движении от Нестюковского тракта. Такая же дорожная обстановка около 08:00 на Стахановском кольце при выезде с ул. Стахановской на ул. Мира.

Пока небольшие затруднения на ул. Попова на участке от ул. Петропавловской до ул. Пушкина и далее на кольце ЦКР. Такая же дорожная ситуация на Комсомольской площади.

Светофор начал собирать транспорт на ул. Уральской от ул. Братьев Вагановых и ул. Землячки.

В Мотовилихе снижается скорость движения на подъезде к пл. Восстания и на ее кольце.

Практически на всей карте «Яндекс Пробки» в Перми дороги пока «зеленые! Хорошего утра новой рабочей недели!

Движение транспорта на плотине КамГЭС, Красавинском и Коммунальном мостах свободно от дорожных пробок.

В движении общественного транспорта города серьезных отклонений от графика нет.

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