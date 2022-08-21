В Перми прошла акция в поддержку бездомных животных «Собака Обнимака»

В акции "Собака Обнимака" приняли участие собаки разных пород.
Фото: Анна Маркова
В Перми 21 августа в сквере у оперного театра прошла самая умилительная акция – «Собака Обнимака». Ее организовал приют для бездомных кошек «Матроскин».
В сквер были приглашены владельцы породистых собак, любой желающий за 100 рублей мог сделать фотографию с понравившейся собачкой. Этим, помогая, собрать средства для нового помещения для приюта «Матроскин».
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