В Пермском крае после отдыха на природе пропала пара

Пропавшая Анна Лядова.

В Пермском крае пропали 51-летний Олег Ломакин и 45-летняя Анна Лядова. Поисковый отряд имени Ирины Бухановой сообщает, что 18 августа вечером они уехали на природу в Красновишерский район и до сих пор не вернулись.

Приметы: Анна худощавого сложения, рост 165 см, светлые волосы, карие глаза, Олег - рост 170 см, плотного сложения, голубые глаза, лысый. Особые приметы: седая борода, носит очки.

Они уехали на автомобиле «Лада Ларгус» белого цвета, номер Н586МУ 159 р. Волонтеры просят откликнуться автовладельцев с видеорегистраторами.

Если у вас есть информация о пропавших, сообщите по телефону круглосуточной горячей линии (342)204-49-04.

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