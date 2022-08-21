В Перми «Амкар» разгромил «Торпедо» из Миасса

"Амкар" победил "Торпедо" со счетом 4:0. Фото: Сергей МЕРШИН

В Перми 21 августа прошел матч между футбольным клубом «Амкар Пермь» и командой «Торпедо» из Миасса. Игра началась в 17.00 на стадионе «Звезда».

Сегодня на поле впервые в сезоне появился Евгений Ситников, а ворота защищал Платон Захарчук. С первых минут в игру вступил Евгений Тюкалов.

Открыл счет Александр Подбельцев, следом мяч в ворота «Торпедо» забивает Роман Симонов. Со счетом 2:0 в пользу «Амкара» команды ушли на перерыв. Во втором тайме красно-черные не дали шансов соперникам и забили еще два гола. Снова отличился Александр Подбельцев. Разгромный четвертый мяч в ворота гостей забил Евгений Тюкалов. Болельщики ликовали, «Амкар» победил 4:0.

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