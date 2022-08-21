В Пермском крае автомобиль сбил лося

В ДТП пострадали взрослый и ребенок. Фото: Госавтоинспекция Большесосновского МО.
В Большесосновском районе в ночь на 19 августа произошло ДТП с пострадавшими. Как сообщает местное ГИБДД, авария случилась в 0.15. Со стороны села Частые в сторону Большой Сосновы ехала «Лада Гранта», за рулем был 30-летний житель города Краснокамска.
От удара машина превратилась в кучу металла. Госавтоинспекция Большесосновского МО.
- При подъезде к Большой-Соснове водитель сбил лося, - рассказали в Госавтоинспекции Большесосновского муниципального округа. - Водитель и его 3-летний сын получили различные травмы.
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