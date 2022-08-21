Фото: МЧС Пермского края.

В субботу 20 августа 2022 года зафиксировали 16 техногенных пожаров в Перми и Пермском крае. Пожарно-спасательные подразделения МЧС Пермского края ликвидировали последствия пожаров: 5 пожаров - в Пермском районе; по 2 пожара – в Перми и Добрянском округе; по 1 пожару – в Октябрьском, Верещагинском, Краснокамском, Нытвенском, Чернушинском, Чусовском и Кишертском округах.

На пожарах погибших и травмированных нет.

В техногенных пожарах 20 августа в Перми и Пермском крае горели: дощаные строения, бани, пожнивные остатки, частный жилой дом, бани - в Пермском районе; гаражи - в Октябрьском и Краснокамском округа; мусор - в Дзержинском районе Перми; частный жилой дом - в Чернушинском округе; полигон ТБО - в Верещагинском округе; трава - в Кишертском округе; бани - в Нытвенском округе; кирпичное здание - в Свердловском районе Перми; дачный дом - в Добрянском округе; металлокаркасное здание - в Чусовском округе.

По сообщению регионального МСЧ, основной причиной возникновения пожаров в Пермском крае стали нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, неосторожное обращение с огнем.

За прошедшие сутки зарегистрировали 5 новых очагов лесных пожаров в Пермском крае.

В целях стабилизации обстановки с пожарами 20 августа 2022 года на территории Пермского края 168 профилактических групп в количестве 347 человек провели мероприятия:

- 1401 обходов объектов проживания граждан, в ходе которых прошли выездные обследования территорий населенных пунктов, подверженных угрозе распространения лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ;

- инструктирование мерам противопожарной безопасности 2158 человек;

- распространение 1597 листовок (памятки).

По информации Пермского ЦГМС, в период по 23 августа сохраняется высокая пожарная опасность районах и округах Пермского края. В связи с опасностью возникновения пожаров в Пермском крае МЧС рекомендует соблюдать правила пожарной безопасности. Необходимо быть предельно аккуратными при разведении костров, топки печей в банях, разведении открытого огня в парках и на сельхозугодиях.

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ!

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru