На фасаде ДК Солдатова в Перми покажут световое шоу

Фестиваль пройдет в Перми в сентябре. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Перми со 2 по 4 сентября пройдет Фестиваль электронной музыки и визуального искусства EFEST. Зрителям покажут световые инсталляции на фасаде ДК Солдатова.

На здании будет представлено 4 работы в 3d-формате, аудиовизуальная инсталляция, захватывающая площадь с фонтанами. Два световых шоу покажут внутри здания, рассказали в Минкульте Пермского края.

Главная тема фестиваля – этнос, этому и будут посвящены работы. В Фестивале примет участие команда KEDR visuals. Они занимаются новыми медиа и участвовали во многих фестивалях света.

Команда ANTIMOTION покажет инсталляцию со старинным обрядом «Тайлаган». Шаман проведет магическое таинство, которое навсегда изменит и приведет к Свету.

Программа «Артефактор» от команды из Санкт-Петербурга «2+1» превратит фасад здания в оживший игровой автомат, а гости фестиваля станут активными игроками.

Световые шоу на фасаде ДК им. Солдатова можно будет увидеть 2 и 3 сентября – с 20.30 до 23.00. Программа (0+), вход бесплатный.

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