Погода в конце августа в Пермском крае ожидается аномально теплой

На неделе в Прикамье будет жарко. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Удивительно теплое и сухое лето не спешит уходить из Пермского края. Конец августа еще порадует жителей жаркими днями. Синоптики говорят, что температура воздуха может перевалить за 30 градусов. Этому будет способствовать блокирующий антициклон.

Как рассказали специалисты Пермского научно-популярного метеорологического проекта «Метеоролог и я», осадков ожидается около 50% от декадной нормы. Не исключено, что в ближайшую неделю местами не выпадет ни капли. Температура воздуха ожидается выше нормы на 4...5°C.

По информации Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в начале предстоящей недели ночью в Прикамье ожидается +8…+13°, в Перми +9…+11°, днем +27…+31°, в Перми +27…+29°.

В среду 24 августа к северным районам Пермского края начнет приближаться атмосферный фронт, днем местами выпадут кратковременные дожди, возможны грозы. Днем +26…+30°, в Перми +29…+30°.

В четверг 25 августа, грозовая активность возрастет. В Перми дождь с грозой тоже весьма вероятны. Столбик термометра ночью покажет +12…+17°, в Перми около +13°, днем +25…+30, в Перми около +29°, на севере не выше +20...+22°.

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