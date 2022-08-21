Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия21 августа 2022 4:27

В Пермском крае задержали насильника

Он напал на женщину в подъезде
Анна Маркова
Мужчина напал на женщину в подъезде и изнасиловал.

Мужчина напал на женщину в подъезде и изнасиловал.

Фото: архив "КП"

В Березниках, 19 августа, в одном из домов по улице Мира произошло преступление. Местный житель напал на женщину в подъезде и изнасиловал.

Об этом сообщает телекомпания «Свое ТВ». Известно, что нападение произошло после их знакомства. Женщина возвращалась с работы, на улице она познакомилась с мужчиной, тот пригласил ее к себе в гости, женщина согласилась.

Общение закончилось, когда хозяин квартиры начал настаивать на более тесной связи, но девушка отказалась и пошла домой. Тогда подозреваемый настиг свою недавнюю знакомую в подъезде дома и изнасиловал ее.

Мужчину задержали, следователи возбудили уголовное дело.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65