В Пермском крае задержали насильника

Мужчина напал на женщину в подъезде и изнасиловал. Фото: архив "КП"

В Березниках, 19 августа, в одном из домов по улице Мира произошло преступление. Местный житель напал на женщину в подъезде и изнасиловал.

Об этом сообщает телекомпания «Свое ТВ». Известно, что нападение произошло после их знакомства. Женщина возвращалась с работы, на улице она познакомилась с мужчиной, тот пригласил ее к себе в гости, женщина согласилась.

Общение закончилось, когда хозяин квартиры начал настаивать на более тесной связи, но девушка отказалась и пошла домой. Тогда подозреваемый настиг свою недавнюю знакомую в подъезде дома и изнасиловал ее.

Мужчину задержали, следователи возбудили уголовное дело.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65