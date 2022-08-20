В Перми отказались от запуска «Ласточки» в Осенцы и Березники

Фото: Пермская электричка/ВКонтакте

Власти Пермского края и РЖД сочли нецелесообразным запуск экспресс-маршрута «Ласточки» из Перми до Березников. Об этом со ссылкой на генерального директора «Пермской пригородной компании» Сергея Канцура сообщает издание Business-class.

«Смысла в железнодорожном маршруте никакого нет. Мы проектируем расширение автомобильной дороги до Березников, плюс – дополнительные полосы на подъемах. Это все позволит доезжать до Перми по трассе за полтора часа», – цитирует слова губернатора региона издание.

Сергей Канцур отметил идею продления наземного метро несостоятельной в силу того, что ж/д дорога делает большой крюк, тогда как автомобильная идет напрямую.

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