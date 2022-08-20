В конце августа в Пермский край приедет глава Минпромторга

Фото: permkrai.ru
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров приедет в Пермь 26 августа. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает телекомпания «Ветта».
Предполагается, что Денис Мантуров встретится с губернатором Прикамья Дмитрием Махониным и посетит ряд предприятий региона.
Напомним, последний раз Дмитрий Махонин встречался с Денисом Мантуровым в 20-х числах апреля. Тогда губернатор и министр на встрече, состоявшейся в Москве, обсудили развитие промышленного потенциала Прикамья.
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