В конце августа в Пермский край приедет глава Минпромторга

Фото: permkrai.ru

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров приедет в Пермь 26 августа. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает телекомпания «Ветта».

Предполагается, что Денис Мантуров встретится с губернатором Прикамья Дмитрием Махониным и посетит ряд предприятий региона.

Напомним, последний раз Дмитрий Махонин встречался с Денисом Мантуровым в 20-х числах апреля. Тогда губернатор и министр на встрече, состоявшейся в Москве, обсудили развитие промышленного потенциала Прикамья.

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