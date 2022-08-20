В пермских детсадах откроют группы для малышей с мамами

Фото: Мария ЛЕНЦ

С 1 сентября в детских садах Перми откроются группы кратковременного пребывания «Вместе с мамой». Как объясняют в городском департаменте образования, группы будут работать по четыре часа в день и рассчитаны на детей в возрасте от 2 месяцев до 1,5 лет. Они помогут маме и малышу привыкнуть к условиям детсада, адаптироваться к коллективу, режиму дня и правилам дошкольного учреждения. Кроме того, это положительно скажется на развитии и обучении ребенка.

Группы откроются в детских садах №23, 36, 111, 134, 227, 252, 291, 364, 390, 393, 404, 407, 418, 419, «Академика», «Взлет», «Галактика», «Глобус», «Зодчий», «IT мир», «Планета «Здорово», а также при школах №44 и №63.

- Все перечисленные детские сады в полной мере готовы к приему малышей на 2022-2023 учебный год. Информацию о наличии свободных мест в группах можно узнать у руководителей учреждений или специалистов районных отделов образования по месту проживания, - сообщили в городской администрации.

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