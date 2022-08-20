За минувшие сутки в Пермском крае подтверждено 642 новых случая заражения COVID-19

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
По данным Роспотребнадзора Пермского края, за минувшие сутки в Пермском крае выявили 642 новых случая заражения коронавирусом. Традиционно больше всего заболевших в Перми - 374 человека.
- По абсолютному числу вновь регистрируемых случаев Пермский край занимает 20 ранговое место среди субъектов РФ и 3 место в ПФО, - отметили в пресс-службе Роспотребнадзора.
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