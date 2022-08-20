Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество20 августа 2022 8:03

В Пермском крае окончены поиски 28-летнего мужчины

Его нашли живым
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
Фото: поисковой отряд "Регион 59"

Фото: поисковой отряд "Регион 59"

- Найден, жив, благодарим всех за помощь в поиске. - написали волонтеры поискового отряда "Регион59" к записи о пропавшем 28-летнем Андрее Патрукове.

Напомним, Андрей пропал 19 августа. В этот день он вышел из дома в деревне Алекова, Кудымкарского района и бесследно исчез. К счастью, сегодня, 20 августа, поисковики сообщили радостную весть - мужчину нашли живы. Где он все это время пропадал, не сообщается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пропавшего в Пермском крае отца четверых детей нашли мертвым

Тело 34-летнего Николая обнаружили в его же машине недалеко от города (Подробнее...)