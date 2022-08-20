В Пермском крае окончены поиски 28-летнего мужчины

Фото: поисковой отряд "Регион 59"

- Найден, жив, благодарим всех за помощь в поиске. - написали волонтеры поискового отряда "Регион59" к записи о пропавшем 28-летнем Андрее Патрукове.

Напомним, Андрей пропал 19 августа. В этот день он вышел из дома в деревне Алекова, Кудымкарского района и бесследно исчез. К счастью, сегодня, 20 августа, поисковики сообщили радостную весть - мужчину нашли живы. Где он все это время пропадал, не сообщается.

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