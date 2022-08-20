Возле деревни в Пермском крае заметили свежие следы медведя

Фото: Министерство природных ресурсов Пермского края

- При патрулировании лесного фонда на территории Чусовского участкового лесничества, вблизи деревни Брусун обнаружены следы молодого медведя. Будьте осторожны! - написали сотрудники лесничества на своей странице ВКонтакте.

Тем временем в краевом Минприроды напоминают, что в лесах Прикамья введено ограничение на пребывание, а отправляясь в лес за грибами, необходимо помнить, что вы идете в чужой дом, где живут дикие животные.

- Когда гуляете по лесу, не бойтесь обозначать свое присутствие. Издавайте больше звуков - перекрикивайтесь, пойте, ведь громкий шум не привлекает, а отпугивает зверя, - советуют в Минприроды.

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