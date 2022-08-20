В Пермском цирке прошла открытая репетиция для детей с ограниченными возможностями

Фото предоставлено пермским цирком

В Пермском цирке прошла открытая репетиция постановки «Счастливый билет» в честь дня рождения Российского цирка. Ее посетили дети с ограниченными возможностями и ребята, находящихся на попечении в центрах реабилитации.

После каждого номера детям давали возможность пообщаться с артистами. Особый восторг вызвало выступление акробатов на проволоке.

- А падать больно? - поинтересовался один из мальчиков.

- Падения бывают, но нужно перебороть страх и снова начать тренировки, - ответили артисты.

Фото предоставлено пермским цирком

В первый раз новое начинать всегда страшно. И это нормально. Но упорные тренировки помогают справиться с эмоциями и проблемами. Много вопросов «посыпалось» дрессировщикам животных. Очень уж ребятам понравились лошади, пони и верблюды.

- Почему у одного из верблюдов номер на ноге?

Оказалось, что животному была уготована другая судьба, но волей случая он попал к дрессировщику Ивану и теперь может радовать ребят своими выступлениями. А кто знал, что животное проще обучить, если с ним заниматься по 15-20 минут каждые два часа?

Было много вопросов и по поводу слоних. Одной 52 года, другой - 53 года. Работают они уже 40 лет. А еще у этих животных очень нежные ступни, за ними требуется особый уход.

Завершил программу дуэт клоунов «Ребята с Лиговки», существующий почти девять лет. Артисты рассказали, что давно дружат и вместе работают. В Перми они уже не первый раз и этот город им очень симпатичен.

По словам директора реабилитационного центра Татьяны Индейкиной, от цирка дети получили впечатления на целый год.

Напомним, 6 августа Пермский цирк отметил свой 52 день рождения. В честь праздника зрители смогут получить скидку на билеты 30% по промокоду «подарок». Промокод приурочен ко дню рождения Российского цирка, который отмечают 26 августа.

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