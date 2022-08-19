Тигрице пермского зоопарка подарили на день рождения искусственный пруд

Фото: Пермский зоопарк/ВКонтакте
Сегодня, 19 августа, тигрица пермского зоопарка Афина празднует свой день рождения! Полосатой красавице исполнилось 8 лет. Ко дню рождения опекуны Афины подготовили ей подарок - искусственный пруд.
- Сотрудники зоопарка пруд смонтировали, пригласили Афину принять водные процедуры, но строптивая тигрица пока изучает новый предмет и привыкает к изменениям в вольере. Желаем Афине долгих лет жизни и хорошего настроения! - написали сотрудники зоопарка в официальной группе.
Фото: Пермский зоопарк/ВКонтакте
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