Тигрице пермского зоопарка подарили на день рождения искусственный пруд

Фото: Пермский зоопарк/ВКонтакте

Сегодня, 19 августа, тигрица пермского зоопарка Афина празднует свой день рождения! Полосатой красавице исполнилось 8 лет. Ко дню рождения опекуны Афины подготовили ей подарок - искусственный пруд.

- Сотрудники зоопарка пруд смонтировали, пригласили Афину принять водные процедуры, но строптивая тигрица пока изучает новый предмет и привыкает к изменениям в вольере. Желаем Афине долгих лет жизни и хорошего настроения! - написали сотрудники зоопарка в официальной группе.

Фото: Пермский зоопарк/ВКонтакте

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ТОП-5 влюбленных парочек из пермского зоопарка

Оказывается, звери и птицы тоже способны на любовь, привязанность и верность (Подробнее...)