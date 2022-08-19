Пропавшего в Прикамье 41-летнего мужчину нашли мертвым

Фото: архив "КП"

Найден, погиб, выражаем соболезнования родным и близким, - написали волонтеры поискового отряда "Регион 59" к записи о поисках 41-летнего жителя Краснокамска Дмитрия Варанкина.

Напомним, Дмитрий пропал еще 20 апреля. В этот день он уехал из дома на автомобиле Skoda и бесследно исчез. Его поиски длились четыре месяца, но, к сожалению, 19 августа поисковики сообщили грустную весть.

Где обнаружили тело Дмитрия и что стало причиной смерти, не сообщается.

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