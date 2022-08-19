Фото: Telegram-канал департамента транспорта Перми

В Перми на улице Докучаева появилась отдельная полоса для движения общественного транспорта. Она располагается между остановками «База сельхозтехники» и «Сосновый бор». Об этом сообщили в Telegram-канале департамента транспорта Перми.

Теперь автобусные маршруты №6, 15 и 60, а также трамваи №10 станут меньше зависеть от пробок, регулярно возникающих на участке. Кроме того, это позволит повысить точность соблюдения расписания и увеличить скорость сообщения маршрутов.

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