Четыре города Прикамья получат федеральные гранты на благоустройство

Фото: Telegram-канал Дмитрия Махонина

Сразу четыре проекта по благоустройству городов в Прикамье выиграли гранты на Всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды, сообщает глава региона Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале.

Так, Краснокамску выделят 95 миллионов рублей на «Набережную стихий». Это комплексное преображение береговой линии. Здесь появятся велодорожки, беседки, амфитеатр, уличные тренажеры и детские площадки.

Фото: Telegram-канал Дмитрия Махонина

Столько же средств получит Кунгур на реализацию «Города мастеров», где воссоздадут образ архитектурного ансамбля Благовещенского собора, а также обустроят места для отдыха и построят визит-центр на театральной площади.

Фото: Telegram-канал Дмитрия Махонина

85 миллионов рублей получит Чусовой на проект «Сердце парка». Реконструкция предусматривает обновление лодочной станции, благоустройство павильона для мероприятий, создание прогулочных маршрутов, мест для барбекю и специальной велосипедной трассы - памп-трека.

В Добрянке на «Заводской набережной» за 85 миллионов рублей обустроят прогулочную часть, игровые и спортплощадки, сделают зону отдыха с шезлонгами.

Фото: Telegram-канал Дмитрия Махонина

Все проекты будут реализованы в 2023 году.

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