Госэкспертиза одобрила проект дороги по улице Крисанова в Перми

На пересечении улицы Столбовой и шоссе Космонавтов будет двухуровневая развязка. Фото: Министерство транспорта Пермского края

Госэкспертиза одобрила проект строительства автомобильной дороги по улице Крисанова в Перми. Речь идет об участке от шоссе Космонавтов до улицы Пушкина. На сайте Единого государственного реестра заключений сообщается, что проект подготовил ОАО «Институт Гипростроймост», а работы выполнит Управление автомобильных дорог и транспорта Прикамья.

Напомним, планируется построить двухуровневую развязку на пересечении шоссе Космонавтов и улицы Крисанова. По оси улиц Крисанова – Столбовой и улицы Пушкина пройдут трамвайные пути. Через реку Данилиху построят мост, чтобы продлить улицу. В будущем планируется реконструкция улицы Пушкина.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2025 год. Общая протяженность новой дороги составит 2,3 километра, стоимость – около шести миллиардов рублей.

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