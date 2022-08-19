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Общество19 августа 2022 11:30

Глава СК России поручил помочь ветерану Великой Отечественной войны из Прикамья

Из-за ошибки в архивных документах пожилая женщина не может получить памятный знак
Мария Никишева
Александр Бастрыкин.

Александр Бастрыкин.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил помочь получить памятный знак живущей в Прикамье жительнице блокадного Ленинграда, сообщает телекомпания «Рифей-Пермь». Из-за ошибки в архивных документах чиновники отказывают пожилой женщине в праве на его получение.

Глава СК России дал поручение руководству следственного управления по Санкт-Петербургу и по Пермскому краю оказать всестороннюю помощь ветерану Великой Отечественной войны. Сейчас вопрос контролирует центральный аппарат Следственного комитета.

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