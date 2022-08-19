В 2022 году в Прикамье обеспечат жильем более 700 детей-сирот

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

18 августа на заседании краевого правительства под председательством главы региона Дмитрия Махонина обсудили обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Один из ключевых вопросов – жилищный. На него в текущем году в региональном бюджете выделено около 1,4 млрд. рублей.

- Мы решаем вопрос двумя способами: через предоставление жилья специального жилищного фонда и посредством предоставления жилищного сертификата. С 2017 года предоставление квартир - обязанность муниципалитетов, – отметил Дмитрий Махонин.

Оказалось, что ребятам проще адаптироваться в домах, где живут обычные семьи, чем там, где селят только детей-сирот.

Сегодня в Пермском крае около десяти тысяч детей данной категории. Около 6,6 тысяч из них (от 14 лет и старше) входят в список для предоставления жилья.

- В 2021 году квартиры получили 624 ребенка. В текущем году планируется заселить 764 человека. При этом, список постоянно пополняется, – рассказала исполняющая обязанности министра соцразвития Прикамья Ирина Петроградских.

За время работы программы власти купили более четырех тысяч квартир. В них по договору соцнайма проживают больше 3,9 тысяч человек. 70 помещений находятся в стадии заселения и около 60 в десяти городах края пока свободны.

Напомним, раньше ребенок мог получить квартиру в соцнайм только в округе проживания. Теперь если на данной территории нет жилья надлежащего качества, то его можно получить в другом муниципалитете. При этом учитываются пожелания сирот, а жилплощадь должна быть не меньше 28 кв. метров.

Особое внимание уделяется приобретению квартир в новостройках по договорам долевого участия. Например, передано в спецжилфонд жилье по улице Магистральной, 86а. В Ординском, Карагайском и Бардинском округах планируют строительство «под ключ» восьми - или четырехквартирных домов.

Для эффективного использования средств краевой минстрой распределяет жилье между муниципалитетами. Так, квартиры получат дети-сироты, которые стоят в очереди длительное время.

Альтернативным способом получения квартир стали жилищных сертификаты. Получить его могут дети-сироты старше 23 лет, состоящие в списке на получение жилья, соответствующие следующим пунктам:

- проживают на территории Прикамья;

- не состоят на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансере;

- не имеют судимость;

- трудоустроенные или обучающиеся по очной форме обучения за счет средств регионального или федерального бюджета.

В текущем году сертификаты получили 316 человек.

Подробнее о получении жилищного сертификата можно узнать здесь.

По итогам заседания, Дмитрий Махонин поручил контролировать вопрос по обеспечению детей-сирот жильем. Кроме того, глава региона предложил обсудить вопрос повторно на Совете глав муниципалитетов, который состоится в сентябре.

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