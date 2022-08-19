В Прикамье будут проверять госслужащих через систему «Посейдон»

Фото: Олег ЗОЛОТО

Скоро при проверке госслужащих и кандидатов на эти должности будут использовать систему по противодействию коррупции «Посейдон». Соответствующий указ подписал глава региона Дмитрий Махонин, документ опубликовали на портале правовой информации.

Базой «Посейдона» стала программа «Справка-БК», которая несколько лет используется чиновниками для заполнения отчетных документов. На основе этих данных система анализирует соблюдение ограничений, запретов и требований, установленных с целью противодействия коррупции.

Кроме того, справка, выданная «Посейдоном», является вещественным доказательством. Сотрудники ФСБ и полиции могут работать с ней по запросу.

Напомним, в апреле текущего года указ о внедрении системы «Посейдон» подписал президент Владимир Путин. После чего ее начали вводить и в регионах РФ.

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