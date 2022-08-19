21 и 24 августа в Перми закроют движение транспорта по улицам Петропавловской и Окулова

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

21 и 24 августа в Перми на время съемок фильма «Фрау» закроют движение транспорта по улицам Петропавловской и Окулова.

В городском департаменте дорог сообщили, что в воскресенье, 21 августа, с 16.00 до 20.30 движение перекроют по улице Петропавловской на участке от улицы Газеты Звезда до улицы Сибирской. Объехать участок можно по улицам Ленина и Советской.

В среду, 24 августа, с 7.30 до 13.00 на время записи дублей закроют движение всех видов транспорта по улице Окулова на участке от улицы Монастырской до улицы Крисанова. Объехать участок можно по улице Монастырской.

Напомним, съемки фильма «Фрау», режиссером и сценаристом которого стала пермячка Любовь Мульменко, пройдут в Перми до конца августа.

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