Фото: МЧС Пермского края.

В четверг 18 августа 2022 года зафиксировали 14 техногенных пожаров в Перми и Пермском крае. Пожарно-спасательные подразделения МЧС Пермского края ликвидировали последствия пожаров: 3 пожара - в Перми; по 2 пожара – в Лысьвенском и Краснокамском округах, Пермском районе; по 1 пожару – в Юсьвинском, Александровском, Соликамском, Нытвенском и Березниковском округах. На техногенных пожарах погибших и травмированных нет.

В техногенных пожарах 18 августа в Перми и Пермском крае горели: многоквартирные жилые дома - в Нытвенском округе и Дзержинском районе Перми; частные жилые дома - в Юсьвинском округе и Пермском районе; садовые дома - в Краснокамском и Александровском округах; неэксплуатируемые здания - в Лысьвенском и Соликамском округах, Мотовилихинском районе Перми; автомобиль во время движения - в Краснокамском округе; мусор - в Лысьвенском округе; металлический гараж - в Свердловском районе Перми; в бани - в Березниковском округе и Пермском районе.

По сообщению регионального МСЧ, основной причиной возникновения пожаров в Пермском крае стали нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, неосторожное обращение с огнем.

За прошедшие сутки 18 августа зарегистрировали 3 новых очага лесных пожаров в Ильинском, Частинском и Косинском округах Пермского края. Техногенных пожаров не зарегистрировано.

В целях стабилизации обстановки с пожарами 18 августа 2022 года на территории Пермского края 168 профилактических групп в количестве 349 человек провели мероприятия:

- 1525 обходов объектов проживания граждан, в ходе которых прошли выездные обследования территорий населенных пунктов, подверженных угрозе распространения лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ;

- инструктирование мерам противопожарной безопасности 2367 человек;

- распространение 1797 листовок (памятки).

По информации Пермского ЦГМС, в период по 19 августа сохраняется высокая пожарная опасность районах и округах Пермского края. В связи с опасностью возникновения пожаров в Пермском крае МЧС рекомендует соблюдать правила пожарной безопасности. Необходимо быть предельно аккуратными при разведении костров, топки печей в банях, разведении открытого огня в парках и на сельхозугодиях.

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ!

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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