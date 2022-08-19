В Перми автобусный маршрут №14 возобновит движение по прежнему пути 22 августа

Фото: Telegram-канал департамента транспорта Перми

Автобусный маршрут №14 из-за ремонтных работ по улице Николая Островского возобновит движение по прежнему пути следования 22 августа.

- Это связано с необходимостью продления ремонтных работ на один день, - сообщает департамент транспорта Перми в своем Telegram-канале.

Напомним, в данный момент автобусы следуют по улицам Чернышевского, 25 Октября и Революции, с остановками в пунктах: «улица Чернышевского», «улица 25 Октября» (в сторону центра) и «улица Революции». Остановки «Дом моделей» и «улица Тимирязева» временно не обслуживаются.

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