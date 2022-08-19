Уголовное дело экс-руководителя краевого УФССП направили в Пермский районный суд

Фото: Telegram-канал Пермского краевого суда

19 августа судья Пермского краевого суда Алексей Налимов вынес постановление о направлении уголовного дела в отношении экс-руководителя краевого УФССП России Игоря Кожевникова для рассмотрения по существу в Пермский районный суд, сообщает пресс-служба органа правосудия.

Напомним, бывшего главу краевого УФССП России задержали три года назад. Игорь Кожевников обвиняется в 38 преступлениях, связанных с получением взяток, злоупотреблением полномочиями и мошенничеством с использованием служебного положения в особо крупном размере.

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