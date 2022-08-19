Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В пятницу, 19 августа, в Перми отключат несколько светофоров. Пресс-служба краевой Госавтоинспекции сообщает, что причиной стали профилактические работы.
Так, с 9.00 до 17.00 часов не будут работать светофоры на пересечении улиц Пушкарская - Уинская и Уинская - Шмидта.
В ГИБДД рекомендуют водителям быть более внимательными, а также снижать скорость и руководствоваться Правилами дорожного движения.
Ранее мы писали, что 19 августа трамваи №4, 5 и 7 будут ходить по измененным маршрутам из-за неполадок на линии в районе станции «Пермь-2».
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