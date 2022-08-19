В выходные в Пермский край вернется жара

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики ГИС-центра ПГНИУ рассказали, что сегодня днем на фоне малооблачной погоды тепло переместится на Урал со стороны Архангельской области. Дневная температура повысится до +20…+25 градусов, в Перми обещают до +23 градусов.

В ночь на субботу, 20 августа, будет намного теплее, чем 19 августа (+8…+13 градусов), а днем, воздух прогреется до +24…+29 градусов, в Перми отметка достигнет +27 градусов. На востоке возможны кратковременные дожди и грозы.

В воскресенье, 21 августа, погода существенно не изменится. Отличие состоит лишь в том, что ночью потеплеет до +11…+16 градусов.

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