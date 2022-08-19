В Прикамье загорелось 200 кв. метров торфа

Фото: Иван Макеев

18 августа в 19.51 в краевое ГУ МЧС России сообщили о пожаре в Краснокамском городском округе. Оказалось, что горит 200 кв. метров торфа вблизи СНТ «Гознаковец-3».

На место выехали 25 человек на шести машинах. В 23.57 пожар локализовали. Погибших и пострадавших нет. Жизни и здоровью местных жителей ничего не угрожает.

В настоящее время проводятся профилактические работы и проверочные мероприятия, выясняются обстоятельства и причины пожара.

Сотрудники краевого ГУ МЧС России напоминают:

В случае обнаружения пожара необходимо:

1. Немедленно сообщить в пожарную охрану по номеру «101» (для звонка с мобильного телефона), со стационарного телефона - «01».

2. Принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью - меры по тушению пожара в начальной стадии.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Перми загорелась квартира в многоэтажном доме по улице Целинной

Один из очевидцев успел спасти ребенка (Подробнее...)