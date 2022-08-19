УФНС по Пермскому краю укрупнит свои подразделения

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В Пермском крае налоговые инспекции укрупнят путем присоединения. Основная цель - повышение качества налогового администрирования и улучшение условий предоставления госуслуг.

Издание «Business Class» сообщает, что с 19 сентября в налоговых органах произойдут следующие изменения:

- ИФНС России Индустриального района присоединят к Межрайонной ИФНС России № 19 по Пермскому краю, которая обслуживает налогоплательщиков Пермского и Добрянского районов;

- Межрайонную ИФНС России № 9 по Пермскому краю (обслуживает Орджоникидзевский район Перми и Ильинский район) присоединят к ИФНС России по Мотовилихинскому району Перми с переименованием в Межрайонную ИФНС России № 23 по Пермскому краю;

- Межрайонную ИФНС России № 2 по Пермскому краю (Кизеловский, Александровский, Усольский районы и Березники) присоединят к Межрайонной ИФНС России № 11 по Пермскому краю, которая обслуживает Соликамский, Красновишерский и Чердынский городские округа.

При этом налогоплательщики могут обращаться в учреждения по прежним адресам.

Ранее мы писали о том, что у ФНС появился сервис «Как меня видит налоговая». Приложение создано по принципу соцсети с функцией добавления в «Друзья/партнеры». Найти контрагента можно по наименованию компании, ИНН или ФИО предпринимателя.

Благодаря сервису у бизнеса появится возможность следить за своими рисковыми показателями и, имея сведения о партнере, уберечь себя от нежелательных последствий.

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