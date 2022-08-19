Пермские власти массово судятся с владельцами павильонов и киосков

Фото: Елена КРИВЯКИНА

Районные администрации Перми начали несколько десятков судебных разбирательств с владельцами киосков, распложенных на частной земле.

Согласно документам, размещенным на сайте Арбитражного суда, власти требуют, чтобы собственники торговых объектов в течение 10-30 дней привели их в соответствие с правилами благоустройства территории Перми, утвержденными гордумой 15 декабря 2020 года. За нарушение сроков они просят взыскивать с ИП неустойку до 10 тысяч рублей в день. Часть заявлений приняты к производству, часть оставлены без движения, так как поданы с нарушениями.

Согласно правилам благоустройства, в городе могут размещаться следующие торговые объекты: киоск (площадью 6 или 9 кв. м), павильон (28 или 30 кв. м), торговый автомат по продаже питьевой воды (3,4 кв. м) и палатка (6 или 9 кв. м). Каркас должен быть выполнен из стального листа шоколадно-коричневого или антрацитово-серого цвета. Снаружи объекты необходимо отделать декоративными рейками.

В прошлом году за нарушение внешнего вида в ИП вынесли около 700 постановлений о наложении штрафов.

«Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники сообщает, что на данный момент почти все торговые объекты, расположенные на участках, принадлежащих городу, приведены к единому стилю, но большинство павильонов на частной территории не соответствует правилам. Добиться их стандартизации штрафами нельзя из-за отсрочки, предусмотренной для малого и среднего бизнеса, поэтому власти обратились в арбитражный суд еще в июне и планируют завершить разбирательство до конца августа.

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