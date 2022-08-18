22 августа в Перми пройдет масштабная развлекательная программа

Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

22 августа 1991 года над Белым домом в Москве впервые был официально поднят трехцветный российский флаг, заменивший в качестве государственного символа флаг РСФСР. С тех пор в эту дату отмечают День Государственного флага РФ. Поэтому в понедельник в разных районах города пройдет развлекательная программа, которая начнется в 11.00 часов.

До 12.00 концерт с участием ведущих местных коллективов можно посетить в поселке Новые Ляды, а с 16.00 до 17.00 – на площади Александра Невского в Кировском районе, с 19.00 до 20.00 он пройдет в Саду имени Миндовского в Индустриальном районе, с 21.00 до 22.00 – в парке культуры и отдыха имени Чехова в Орджоникидзевском районе.

Развлекательная программа состоится и на пермской набережной. В 11.00 ретроавтомобили поедут по улицам города, конечной точкой автопробега станет новый амфитеатр на набережной. Здесь до 16.00 пройдет выставка старых машин.

С 12.00 запланирован марш волонтеров с флагом по маршруту набережная – Комсомольский проспект – улица Ленина. А в лекционном зале на набережной с 16.00 до 20.00 гостям расскажут об истории российского флага. Кроме того, для детей организуют интерактивную программу. В малом амфитеатре с 16.00 до 19.00 состоится информационно-развлекательная программа «Флаг моей Родины», а после до 20.00 - концертная программа.

Пресс-служба городской мэрии сообщает, что на склоне набережной в этот день появится 25-метровый флаг РФ. Помимо вышеперечисленного для пермяков установят фотозоны в 68-м квартале пермской эспланады и на набережной.

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