В Перми снесут аварийный дом по улице Василия Соломина, 12а

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На следующей неделе в Перми снесут дом 1953 года постройки по улице Василия Соломина, 12а. Его признали аварийным и полностью расселили. В двухэтажке проживали 65 человек. Все они получили денежную компенсацию или благоустроенное жилье.

В городской мэрии отметили, что в данный момент продолжаются работы по сносу еще двух зданий - по улице Петропавловской, 14, и на Сибирской, 44. В ближайших планах - демонтаж, а затем вывоз отходов, образовавшихся в результате сноса семи многоквартирных домов, по адресам: улица Таймырская, 8, улица Газонная, 21, улица Зюкайская, 5, улица Достоевского, 11, 12, улица Максима Горького, 6 и Комсомольский проспект, 89.

Освобожденные земельные участки в дальнейшем можно использовать для благоустройства к юбилею Перми. Например, построить новые дома, места культуры и отдыха, больницы, школы и другие социально значимые объекты.

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