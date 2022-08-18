Глава региона рассказал, как идет строительство нового зоопарка в Перми

Фото: Telegram-канал Дмитрия Махонина

Глава региона Дмитрий Махонин проверил, как идет строительство нового зоопарка в Перми.

- Сейчас различными работами здесь заняты почти 350 человек. Все внимание уделено объектам, которые первыми примут животных из действующего зоопарка – их перечень уже определен, они должны быть перевезены сюда до конца октября, - отметил губернатор.

Фото: Telegram-канал Дмитрия Махонина

Помимо вольеров к моменту транспортировки зверей на территории должна работать ветеринарная лечебница.

В данный момент работы ведутся по всем зданиям первого этапа. Уже начали художественное оформление зданий и вольеров. На следующей неделе на стройплощадку завезут дерево, которое используют для декора в вольерах.

- Параллельно на разных стадиях продолжаются работы и по объектам второго этапа, - добавил Дмитрий Махонин.

Фото: Telegram-канал Дмитрия Махонина

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новый зоопарк в Перми полностью откроется в следующем году

А первые животные переедут туда уже этой осенью (Подробнее...)