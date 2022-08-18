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Спорт18 августа 2022 17:03

«Молот» занял итоговое второе место на «Кубке Прикамья» 2022

В последнем матче турнира «Молот» обыграл «Феникс»
Павел Шатров
Фото: Хоккейный клуб «Молот» / ВКонтакте

Фото: Хоккейный клуб «Молот» / ВКонтакте

Пермский «Молот» занял второе место по итогам трехдневного предсезонного турнира «Кубок Прикамья» 2022. В последнем матче пермяки разгромили казанский «Феникс».

Как и накануне во встрече против «Зауралья» пермские хоккеисты оставили свои ворота «сухими». На этот раз «Молот» одержал победу со счетом 5:0. В составе «молотобойцев» отличились: Игорь Зенчиков, Максим Зюзякин, Денис Цыганов, Илья Чефанов и Роман Романов.

В розыгрыше «Кубка Прикамья» команды разместились в следующем порядке: «Омские Крылья», «Молот», «Зауралье» и «Феникс».

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