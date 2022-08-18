В начале сентября в Прикамье состоится турнир по конному спорту

Фото: Виктория МИНАЕВА

С 1 по 4 сентября с 10.00 до 16.00 в Прикамье состоятся муниципальные соревнования по конному спорту. Мероприятие бесплатное.

Организаторы приглашают всех желающих посмотреть турнир и поболеть за любимчиков. Соревнования пройдут за 20 километров от Перми, в конноспортивном комплексе в поселке Ферма на улице Заводской, 3/1.

Ранее мы писали Кубке Федерации конного спорта Пермского края. Побороться за него съехались лучшие всадники со всего региона.

Победителем стала Виктория Трошкова. Вместе со своим конем Анжело Д'оро всадница без единой ошибки преодолела маршрут из нескольких барьеров высотой в 130 сантиметров.

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