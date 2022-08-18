В Перми осудят водителя КАМАЗа из-за которого погиб человек

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Перми будут судить водителя КАМАЗа, по вине которого в аварии погиб человек. Мужчину обвиняют по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

ДТП произошло в августе прошлого года. Водитель КАМАЗа при повороте на нерегулируемом перекрестке трассы «Верхние Муллы - Нестюково» не уступил дорогу двигающемуся по встречной полосе автомобилю «ВАЗ 1113». В результате чего машины столкнулись. Водитель легковушки погиб на месте.

Пресс-служба краевой прокуратуры сообщает, что уголовное дело передали в Пермский районный суд для рассмотрения по существу.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В полиции прокомментировали аварию на трассе Пермь-Екатеринбург

По предварительной версии, водитель легкового авто уснул за рулем (Подробнее...)