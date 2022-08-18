В Перми осудят водителя КАМАЗа из-за которого погиб человек

Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Перми будут судить водителя КАМАЗа, по вине которого в аварии погиб человек. Мужчину обвиняют по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».
ДТП произошло в августе прошлого года. Водитель КАМАЗа при повороте на нерегулируемом перекрестке трассы «Верхние Муллы - Нестюково» не уступил дорогу двигающемуся по встречной полосе автомобилю «ВАЗ 1113». В результате чего машины столкнулись. Водитель легковушки погиб на месте.
Пресс-служба краевой прокуратуры сообщает, что уголовное дело передали в Пермский районный суд для рассмотрения по существу.
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