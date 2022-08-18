Губернатор Прикамья рассказал, что постоят к юбилею города и что не успеют

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Глава региона Дмитрий Махонин на встрече с представителями СМИ рассказал о сроках строительства некоторых крупных проектов к 300-летию Перми.

В основном к юбилею завершат благоустройство общественных пространств, таких как эспланада, Комсомольский проспект и улица Ленина. При этом празднование трехсотлетия не рассматривается как конечная точка преобразований, запускаются новые проекты, сообщает издание «Business Class».

С 15 августа начался капремонт улицы Сибирской, а до конца года должен быть готов проект продления набережной Камы до Мотовилихинских заводов.

Кроме того, в данный момент создают проект сквера на месте действующего зоопарка. Новый зоопарк в Перми полностью откроется в следующем году, а первые животные переедут туда уже этой осенью.

Летом 2023 года, параллельно со стартом праздничных мероприятий, начнется реконструкция главного ж/д вокзала Перми. Улицу Строителей к тому времени не закончат, но проект обещают реализовать быстрее, чем рассчитывали изначально. Уже ищут подрядчика для строительства третьего участка улицы. Ранее к нему планировали приступить только в 2025 году.

Начнут возводить, но не закончат к юбилею, и универсальную спортивную арену на 10,5 тысяч мест. Стоимость Дворца спорта оценивают в 19 миллиардов рублей. Помимо этого, около 20 миллиардов рублей уйдет на строительство новой сцены оперного театра в Разгуляе.

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