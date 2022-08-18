В ГУ МВД России по Пермскому краю сообщили о новых уловках мошенников

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мошенники начали представляться службой поддержки операторов сотовой связи, предупреждает ГУ МВД России по Пермскому краю.

Недавно жертвой новой мошеннической схемы стал 50-летний мужчина из Карагайского района, у которого похитили с банковского счета 2,6 млн. рублей.

Ему позвонил «специалист одного из операторов сотовой связи» и сообщил о том, что у мужчины заканчивается срок действия договора на оказание услуг. Но так как мы живем в век технологий, офис оператора посещать необязательно, можно все сделать дистанционно.

- Для этого сообщите код-пароль, который придет вам в смс-сообщении, после этого договор будет продлен автоматически, - сказал мошенник.

Мужчине отправили шесть цифр. После этого вновь раздался звонок. Оператор попросил ввести полученный код. Вскоре со счета потерпевшего пропала круглая сумма денег, состоящая не только из личных сбережений, но и из кредитных средств, которые мошенники оформили на его имя.

Аналогичным образом пострадал и житель Соликамска, которому был причинен ущерб на сумму более одного млн. рублей. Так, сообщив секретный код, он передал управление своего сотового телефона мошенникам, которые похитили средства.

В настоящий момент возбуждены угловые дела, ведется розыск преступников.

Полиция Прикамья предупреждает: звонок под предлогом продления срока действия договора оказания услуг сотовой связи – уловка мошенников. При поступлении подобного звонка необходимо прекратить диалог, а затем самостоятельно набрать номер горячей линии мобильного оператора и перепроверить поступившие сведения.

Когда незнакомец выходит с вами на связь и пытается выманить какие-то данные, просит назвать секретные коды из сообщений – это первый признак того, что с вами общается злоумышленник. Переданные в данном случае пароли позволяют подключить переадресацию всех вызовов и смс-сообщений на подконтрольные преступникам номера. Благодаря этому они могут восстановить пароли от ваших соцсетей или банковских сервисов и получить доступ к конфиденциальным данным, перевести все накопления или оформить от вашего имени кредит.

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